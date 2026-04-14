بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، 17.9 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.1 مليون سهم، نفذت من خلال 4549 عقداً.

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3723 نقطة، بارتفاع نسبته 0.68 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 1.51 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 1.30 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.10 بالمئة.