الثلاثاء 2026-04-14 04:54 م

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الثلاثاء، 14-04-2026 04:41 م

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، 17.9 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.1 مليون سهم، نفذت من خلال 4549 عقداً.

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3723 نقطة، بارتفاع نسبته 0.68 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 1.51 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 1.30 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.10 بالمئة.


وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 100 شركة مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت 40 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و33 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.

 
 


أحدث الأخبار

مضيق هرمز

عربي ودولي "كيبلر": سفينتان أبحرتا من إيران تعبران مضيق هرمز رغم الحصار الأميركي

مبنى وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية "التربية" تؤكد أهمية الشراكة مع الاتحادات الرياضية

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

خلال لقائه فعاليات مجتمع مدني وثقافية

أخبار محلية العيسوي: توجيهات الملك تعزّز توازن الأردن بين متطلبات الاستقرار ودوره الإقليمي

أخبار محلية سلطة العقبة تعلن أسماء المتقدمين بطلبات شراء الأراضي بالسعر المدعوم

أخبار محلية برنامج حكومي لتطوير مهارات سماع صوت المواطن

مناسبات تهنئة بالمولود الجديد "الحسين علي محمود السفير"

أخبار محلية التربية تقرر وقف قطع الإجازة دون راتب للمعلمين اعتبارا من أيار المقبل



 




الأكثر مشاهدة