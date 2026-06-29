بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3844 نقطة، بارتفاع نسبته 0.5 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 2.25 بالمئة، بينما انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.21 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.12 بالمئة.
-
أخبار متعلقة
-
صادرات الصناعة تنمو بنسبة 9.1 % بالثلث الأول من 2026
-
انخفاض أسعار الذهب في الأردن الإثنين
-
11.1 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان
-
بحث تعزيز الصادرات الأردنية في السوق الأمريكية
-
تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأحد
-
انخفاض أسعار الذهب في الاردن
-
ارتفاع فاتورة المتقاعدين في الأردن إلى 611 مليون دينار خلال الثلث الأول من العام الحالي
-
الذهب يحلق.. تعرف على أسعار الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم