الإثنين 2026-06-29 04:20 م

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
بورصة عمان
 
الإثنين، 29-06-2026 02:58 م

الوكيل الإخباري-    بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الاثنين، 13.7 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.4 مليون سهم، نفذت من خلال 4209 عقود.

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وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3844 نقطة، بارتفاع نسبته 0.5 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 2.25 بالمئة، بينما انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.21 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.12 بالمئة.

 
 


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