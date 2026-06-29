بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الاثنين، 13.7 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.4 مليون سهم، نفذت من خلال 4209 عقود.

اضافة اعلان