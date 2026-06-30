بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

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الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، 8.0 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.2 مليون سهم، نفذت من خلال 3077 عقدا. اضافة اعلان





وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3855 نقطة، بارتفاع نسبته 0.3 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.45 بالمئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.12 بالمئة، بينما استقر الرقم القياسي في قطاع الخدمات.



وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 94 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 34 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 36 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.





