وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3855 نقطة، بارتفاع نسبته 0.3 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.45 بالمئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.12 بالمئة، بينما استقر الرقم القياسي في قطاع الخدمات.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 94 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 34 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 36 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
-
أخبار متعلقة
-
انخفاض كبير على اسعار الذهب في الاردن الثلاثاء
-
إطلاق مهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية بنسخته الثانية
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
صادرات الصناعة تنمو بنسبة 9.1 % بالثلث الأول من 2026
-
انخفاض أسعار الذهب في الأردن الإثنين
-
11.1 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان
-
بحث تعزيز الصادرات الأردنية في السوق الأمريكية
-
تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأحد