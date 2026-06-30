الثلاثاء 2026-06-30 03:57 م

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 30-06-2026 02:58 م
الوكيل الإخباري-    بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، 8.0 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.2 مليون سهم، نفذت من خلال 3077 عقدا.اضافة اعلان


وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3855 نقطة، بارتفاع نسبته 0.3 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.45 بالمئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.12 بالمئة، بينما استقر الرقم القياسي في قطاع الخدمات.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 94 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 34 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 36 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

المساعد للإدارة والقوى البشرية يتفقد مركز تدريب خدمة العلم في معسكرات شويعر

أخبار محلية المساعد للإدارة والقوى البشرية يتفقد مركز تدريب خدمة العلم في معسكرات شويعر

الحنيطي يكرّم أوائل فريق القوات المسلحة لرياضات الدفاع عن النفس والألعاب الفردية من الإناث

أخبار محلية الحنيطي يكرّم أوائل فريق القوات المسلحة لرياضات الدفاع عن النفس والألعاب الفردية من الإناث

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

عربي ودولي ستارمر يعلن تخصيص 300 مليار جنيه للنفقات الدفاعية

غزة

فلسطين جولة مفاوضات جديدة بشأن غزة بين حماس والوسطاء في القاهرة

علم إيران

عربي ودولي إيران تتعهد الرد على أي انتهاك أميركي لمذكرة التفاهم

دعت مديرية زراعة الأغوار الشمالية، المزارعين ومربي الثروة الحيوانية إلى الالتزام بالإرشادات الزراعية والبيطرية اللازمة للحد من الآثار السلبية لارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، بما يسهم في الحفاظ ع

أخبار محلية زراعة الأغوار الشمالية تدعو إلى اتباع الإرشادات الوقائية لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

خلال لقائه وفدا من ملتقي سيدات الاعمال والمهن الأردني

أخبار محلية العيسوي: تمكين المرأة نهج ملكي راسخ وشراكتها في التنمية ركيزة لمسيرة التحديث

azsd

منوعات بريطانيا.. مطاردة طريفة لكلب هارب في مطار هيثرو - فيديو



 
 




الأكثر مشاهدة

 