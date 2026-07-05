الأحد 2026-07-05 05:38 م

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأحد، 9.3 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.8 مليون سهم، نفذت من خلال 3724 عقدا. وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3851 ن
بورصة عمان
 
الأحد، 05-07-2026 03:32 م
الوكيل الإخباري-    بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأحد، 9.3 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.8 مليون سهم، نفذت من خلال 3724 عقدا.اضافة اعلان


وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3851 نقطة، بارتفاع نسبته 1.18 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 3.86 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 1.59 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.17 بالمئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 96 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 44 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 25 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
 
 


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