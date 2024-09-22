بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الأحد على انخفاض بنسبة 0.23 بالمئة الى مستوى 2384 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.1 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1783 صفقة.