بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

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الوكيل الإخباري- اغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الخميس على انخفاض نسبته 1.56 بالمئة الى مستوى النقطة 2599.

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