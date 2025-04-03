الخميس 2025-04-03 03:57 م
 

بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

بورصة عمان
بورصة عمان
 
الخميس، 03-04-2025 01:19 م

الوكيل الإخباري-   اغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الخميس على انخفاض نسبته 1.56 بالمئة الى مستوى النقطة 2599.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.2 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.2 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1545 صفقة.

 
gnews

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