بورصة عمان تغلق على ارتفاع

الوكيل الإخباري - أغلقت بورصة عمان، اليوم الخميس، تداولاتها على ارتفاع نسبته 0.20 بالمئة إلى مستوى 2425 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 5 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.4 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2425 صفقة.