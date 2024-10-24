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بورصة عمان تغلق على انخفاض

متعاملون بالبورصة
متعاملون بالبورصة
الخميس، 24-10-2024 02:54 م

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان تعاملاتها اليوم الخميس، على انخفاض بنسبة 0.03 بالمئة إلى مستوى 2403 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4.1 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 6.3 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1733 صفقة.


ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 31 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 23 شركة، واستقرت أسعار أسهم 32 شركة أخرى.

 
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