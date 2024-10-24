بورصة عمان تغلق على انخفاض

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان تعاملاتها اليوم الخميس، على انخفاض بنسبة 0.03 بالمئة إلى مستوى 2403 نقطة.

اضافة اعلان



وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4.1 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 6.3 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1733 صفقة.