بورصة عمان تغلق على انخفاض

01:58 م

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الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الاحد على انخفاض بنسبة 0.56 بالمئة الى مستوى النقطة 2565. اضافة اعلان





وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 8.1 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.9 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2180 صفقة.



ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 36 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 19 شركة، واستقرت أسعار أسهم 24 شركة أخرى.



