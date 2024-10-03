بورصة عمان تنهي تداولاتها على ارتفاع

وأغلقت البورصة على تداول 2.6 مليون سهم، موزعة على 1753 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 3.7 مليون دينار.
وسجلت أسعار أسهم 17 شركة انخفاضا، بينما ارتفعت أسعار أسهم 28 شركة، واستقرت أسعار أسهم 34 شركة أخرى.
-
أخبار متعلقة
-
435 دينارا سعر ليرة الذهب الانجليزية في الأردن
-
53.8 دينارا لعيار 21.. استقرار أسعار الذهب في الأردن الخميس
-
عطاء لشراء 100 أو 120 ألف طن شعير
-
"الطاقة": تقنيات الهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة فرصتنا لإزالة الكربون
-
106.7 مليون دولار قيمة صادرات صناعة إربد الشهر الماضي
-
انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين 0.28 % خلال 8 أشهر
-
53.8 دينارا سعر غرام الذهب 21 في الأردن الأربعاء
-
1.041 مليار دينار صادرات تجارة عمان في 9 أشهر