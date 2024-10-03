بورصة عمان تنهي تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- أنهى مؤشر بورصة عمان تداولاته اليوم الخميس، على ارتفاع بنسبة 0.13 بالمئة، ليصل عند مستوى النقطة 2372.

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وأغلقت البورصة على تداول 2.6 مليون سهم، موزعة على 1753 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 3.7 مليون دينار.