الأحد 2024-08-04 07:58 م
 
 

بورصة عمان تنهي تداولاتها على انخفاض

بورصة عمان
بورصة عمان




 

الأحد، 04-08-2024 04:10 م

 الوكيل الإخباري - أنهى مؤشر بورصة عمان تداولاته على انخفاض بنسبة 0.48 بالمئة، ليصل عند مستوى النقطة 2380.


وأغلقت البورصة اليوم الأحد، على تداول 1.9 مليون سهم، موزعة على 2042 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 3.8 مليون دينار.


وسجلت أسعار أسهم 52 شركة انخفاضا، بينما ارتفعت أسعار أسهم 11 شركة، واستقرت أسعار أسهم 24 شركة أخرى.

gnews

أحدث الأخبار

جانب من توقيع المذكرة

أخبار محلية مذكرة لتنمية مهارات الكوادر الصحية في الأردن

جانب من عدوان الاحتلال

فلسطين المكتب الإعلامي بغزة: الاحتلال قصف 172 مركز إيواء منذ بدء الحرب

تعبيرية

أخبار محلية جلسة حوارية في الرمثا بعنوان "كسب التأييد من أجل المرأة والانتخابات"

جانب من الفعاليات

أخبار محلية أمسية في الكرك حول الشعر الشعبي

من قصف الاحتلال

فلسطين 25 شهيدا بقصف الاحتلال لمدرستين في غزة

غالانت

عربي ودولي صحيفة إسرائيلية: وزير الدفاع يعقد مشاورات بشأن الرد على هجوم إيران

جانب من اللقاء

أخبار محلية الصفدي يكشف عن مضمون رسالة الملك التي نقلها إلى إيران

جانب من اللقاء

أخبار محلية أمين عمان يلتقي سفيري كازاخستان واليونان





 


 


الأكثر مشاهدة