بورصة عمان تنهي تداولاتها على انخفاض

الوكيل الإخباري - أنهى مؤشر بورصة عمان تداولاته على انخفاض بنسبة 0.48 بالمئة، ليصل عند مستوى النقطة 2380.



وأغلقت البورصة اليوم الأحد، على تداول 1.9 مليون سهم، موزعة على 2042 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 3.8 مليون دينار.