بورصة عمّان ومركز إيداع الأوراق المالية يوقعان اتفاقية مع سوق أبو ظبي للأوراق المالية

وبحسب بيان مشترك وقع الاتفاقية، المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي، والمدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية سارة الطراونة، والرئيس التنفيذي لسوق أبو ظبي للأوراق المالية عبدالله النعيمي.
وكان سوق أبو ظبي للأوراق المالية أطلق منصة "تبادل" في تموز 2022 لتوفير ربط بيني للأسواق الأعضاء في المنصة وتسهيل عملية الوصول المتبادل لها من قبل شركات الوساطة في كل سوق، ولتمكين هذه الشركات من الوصول بسلاسة إلى الأسواق الأعضاء بالمنصة ضمن إطار الاتفاقيات الثنائية المبرمة بينها، وبما يوفر لهم وللمستثمرين سهولة اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال التداول عن بعد في السوق الآخر.
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