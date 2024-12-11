بورصة عمّان ومركز إيداع الأوراق المالية يوقعان اتفاقية مع سوق أبو ظبي للأوراق المالية

الوكيل الإخباري- وقعت بورصة عمّان ومركز إيداع الأوراق المالية اليوم الأربعاء، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، اتفاقية الربط الإلكتروني مع سوق أبو ظبي للأوراق المالية، والتي تهدف إلى الانضمام لمنصة "تبادل" التي يشغلها سوق أبو ظبي للأوراق المالية وتضم في عضويتها مجموعة من البورصات العربية والآسيوية.

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وبحسب بيان مشترك وقع الاتفاقية، المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي، والمدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية سارة الطراونة، والرئيس التنفيذي لسوق أبو ظبي للأوراق المالية عبدالله النعيمي.