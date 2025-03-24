بيان صادر عن جمعية البنوك

الوكيل الإخباري- عقدت جمعية البنوك في الأردن، اليوم الاثنين، اجتماع الهيئة العامة العادي عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة رئيس مجلس إدارتها، باسم خليل السالم، بحضور ممثلي البنوك العاملة بالمملكة.

اضافة اعلان



وبحسب بيان الجمعية، تم خلال الاجتماع مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية لعام 2024، وبياناتها المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024، حيث أقرت الهيئة العامة الحسابات الختامية وصادقت على تقرير مدققي الحسابات، كما تم إقرار الموازنة التقديرية للجمعية للسنة المالية 2025.



وأعرب السالم، عن تقديره للجهود التي تبذلها إدارات البنوك لتمكين الجمعية من تحقيق أهدافها في خدمة القطاع المصرفي، مقدما شكره للبنوك ممثلة بمجالس إداراتها وإداراتها التنفيذية وكوادرها على سرعة استجابتهم وتفاعلهم المستمر مع الجمعية.



كما قدم الشكر للبنك المركزي على سرعة استجابته وتواصله الفعال ودعمه المستمر للجمعية، معربا عن تقديره لجميع العاملين في الجمعية على جهودهم التي بذلوها خلال العام في خدمة القطاع المصرفي وتحقيق أهداف الجمعية.



وقال السالم، إن الاقتصاد نما بنسبة 2.4 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2024، وإن معدل التضخم بلغ 1.56 بالمئة، فيما انخفض معدل البطالة إلى 21.4 بالمئة.



وأشار إلى أن مؤشرات المالية العامة أظهرت ارتفاعا في عجز الموازنة العامة بعد المنح بنسبة 12.8 بالمئة في نهاية العام الماضي ليشكل ما نسبته 5.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.



وفيما يتعلق بالمؤشرات النقدية والمصرفية، أكد السالم أنها سجلت نموا ملحوظا العام الماضي على مختلف الصعد، بما في ذلك نمو الموجودات بنسبة 5.6 بالمئة، والتسهيلات الائتمانية بنسبة 4.2 بالمئة، وإجمالي الودائع بنسبة 6.8 بالمئة.



كما تم خلال الاجتماع عرض التقرير السنوي الـ46 للجمعية، والذي تضمن عرضا للتطورات الاقتصادية على المستويين العالمي والمحلي خلال العام الماضي، بالإضافة إلى التطورات النقدية والمصرفية في الأردن، بما في ذلك تطورات أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية والتطورات المصرفية لعام 2024.