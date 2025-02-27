الخميس 2025-02-27 08:32 م
 

بيان صادر عن وزارة المالية

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الخميس، 27-02-2025 07:21 م
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة المالية، إن الإيرادات المحلية ارتفعت بما قيمته 250.6 مليون دينار خلال عام 2024 لتصل إلى ما قيمته 8770.5 مليون دينار، مقابل ما قيمته 8520 مليون دينار خلال عام 2023.اضافة اعلان


وأشارت الوزارة في بيان اليوم الخميس إلى أن هذا الارتفاع، جاء في الإيرادات المحلية نتيجة لارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 168.7مليون دينار، لتصل إلى ما قيمته 6440.9 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 81.9 مليون دينار لتصل إلى ما قيمته 2329.7 مليون دينار.

وقد ساهمت حزمة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخراً والتي تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، في تحسن الإيرادات المحلية مقارنة مع بيانات إعادة التقدير لعام 2024 والبالغة في حينه بحوالي 8618 مليون دينار.
 
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