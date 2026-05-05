تجارة الأردن: تثبيت فيتش للتصنيف الائتماني يؤكد ثقة الأسواق الدولية بالاقتصاد الوطني

وأعلنت وكالة "فيتش" عن تثبيت التصنيف الائتماني للأردن عند مستوى (BB-) مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة على الرغم من الاضطرابات الأمنية التي تمرّ بها المنطقة.
وأشارت الوكالة في تقريرها، إلى أنّ التثبيت يأتي في ظل الاستقرار الاقتصادي والمالي الذي تتمتع به المملكة وقدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الخارجية، إضافة إلى التقدم الذي تم إحرازه في الإصلاحات الاقتصادية والمالية ومتانة الجهاز المصرفي والدعم الدولي الذي يحظى به الأردن.
وقال سلطان إن هذا القرار الذي جاء كذلك في سياق تثبيت التصنيف من قبل وكالات عالمية خلال العام الحالي، يعزز ثقة الأسواق الدولية بالاقتصاد الوطني، ويؤكد فاعليّة السياسات المالية والاقتصادية التي تنتهجها الدولة، إلى جانب التقدم المستمر في مسار الإصلاحات.
وأشار سلطان الذي يشغل أيضا منصب النائب الثاني لرئيس الغرفة إلى أن التقرير يعكس قوة الجهاز المصرفي الأردني وقدرته على الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، وارتفاع مستويات الاحتياطيات من العملات الأجنبية، وانخفاض مستويات الدولرة، ما يعزز مناعة الاقتصاد الكلي.
وأوضح أن توقعات الوكالة بنمو الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة، رغم التحديات الإقليمية وتداعياتها على بعض القطاعات مثل السياحة، تؤكد وجود قاعدة اقتصادية صلبة، مدعومة بارتفاع الإنفاق الرأسمالي وتنفيذ مشاريع كبرى، وزيادة التبادل التجاري مع دول الجوار.
وأضاف إن استمرار الدعم الدولي للاقتصاد الوطني، بما في ذلك برامج التعاون مع صندوق النقد الدولي، يعكس الثقة بمسار الإصلاح المالي والاقتصادي وقدرة الأردن على المضي قدماً في تحقيق الاستقرار والنمو المستدام.
وأكّد سلطان أن تثبيت التصنيف الائتماني يمثل رسالة ثقة مهمة للمستثمرين ويعزز جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة ويدعم الجهود الوطنية في تعزيز النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل خلال المرحلة المقبلة.
