"تجارة الأردن" تطمئن: مخزونات السكر والأرز والزيوت جيدة

وقال الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي، إن مخزون القمح يكفي لمدة 10 أشهر بكميات تصل إلى 894 ألف طن، بالإضافة إلى 700 ألف طن من مادة الشعير والتي تكفي المملكة لمدة 9 أشهر.
وقال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجار الأردن جمال عمرو، إن مخزونات المواد الغذائية لدى التجار "جيدة" كالسكر والأرز والزيوت.
وفيما يتعلق بالزيوت (الشمس، الصويا، والذرة)، أشار عمرو إلى أن ارتفاع أسعار الزيوت عالميا أدى لتخوف بعض التجار من شراء واستيراد الزيوت في الوقت الحالي، خاصة أن القوى الشرائية لمادة الزيوت في الوقت الحالي إلى حدٍ ما ضعيفة.
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