تحليق جنوني مستمر لأسعار الذهب في الأردن دون توقف

الخميس 2026-01-29 11:39 ص

الخميس، 29-01-2026 10:28 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات عن ارتفاع كبير على أسعار الذهب في السوق المحلية، وذلك وفق التسعيرة اليومية المعتمدة.اضافة اعلان


وبيّنت النقابة أن أسعار بيع الذهب سجّلت ارتفاعًا على مختلف العيارات، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 128.7 دينارًا، فيما وصل سعر غرام عيار 21 إلى 112.8 دينارًا، وعيار 18 إلى 100.2 دينار، وعيار 14 إلى 78.1 دينار.

وتالياً التسعيرة: 


Image1_1202629102629188004661.jpg
 
 


