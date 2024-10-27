ترجيح رفع اسعار البنزين قرشاً الشهر القادم

وقال الشوبكي إن المعدل الشهري للأسعار في أول أسبوعين وصل إلى (80) دولار، فيما انخفض إلى (76) دولار في نهاية الشهر وبشكل لم يؤثر في الأسعار.
وبحسب الشوبكي أن أسعار المشتقات النفطية سترتفع بواقع (2) قرشا لكل ليتر من مادة السولار، فيما سيرتفع سعر بنزين 90 قرشا واحدا لكلّ ليتر، وسيرتفع سعر بنزين 95 بنحو (1.5) قرشا لكلّ ليتر وفقا للمتغيرات على الأسعار.
-
أخبار متعلقة
-
بورصة عمان تغلق على ارتفاع
-
أسعار الليرة الذهب في الأردن.. الانجليزية والرشادية
-
أقساط التأمين بلغت 603 ملايين دينار 33.3% منها بواسطة المركبات
-
189.5 مليون دولار حجم الميزان التجاري بين الأردن وقطر في 9 أشهر
-
55.6 ديناراً سعر غرام الذهب 21 في الأردن الأحد
-
صناعة الأردن تبحث تعزيز التعاون بالصناعات العلاجية والطبية مع العراق
-
4.3 مليار دينار حجم الإنتاج القائم بقطاع الصناعات الكيماوية
-
ما تأثير الرد الاسرائيلي على أسعار الذهب ؟