الأحد 2024-10-27 05:29 م
 

ترجيح رفع اسعار البنزين قرشاً الشهر القادم

محطة محروقات
محروقات
الأحد، 27-10-2024 01:27 م
الوكيل الإخباري-   رجح الباحث الاقتصادي في مجال النفط والطاقة، عامر الشوبكي، رفع أسعار المحروقات للشهر القادم بنسب متفاوتة، وذلك نظرا للتغييرات التي طرأت على الأسعار عالميا خلال الفترة الأخيرة.اضافة اعلان


وقال الشوبكي  إن المعدل الشهري للأسعار في أول أسبوعين وصل إلى (80) دولار، فيما انخفض إلى (76) دولار في نهاية الشهر وبشكل لم يؤثر في الأسعار.

وبحسب الشوبكي أن أسعار المشتقات النفطية سترتفع بواقع (2) قرشا لكل ليتر من مادة السولار، فيما سيرتفع سعر بنزين 90 قرشا واحدا لكلّ ليتر، وسيرتفع سعر بنزين 95 بنحو (1.5) قرشا لكلّ ليتر وفقا للمتغيرات على الأسعار.
 
gnews

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