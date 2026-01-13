الثلاثاء 2026-01-13 11:50 ص

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

الثلاثاء، 13-01-2026 10:23 ص

الوكيل الإخباري-   بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية الثلاثاء، عند 92.70 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 89.00 دينارا لجهة الشراء.

وحسب النشرة التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 106.00 و82.60 و64.50 دينارا على التوالي.

