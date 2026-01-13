تعرف على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

وحسب النشرة التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 106.00 و82.60 و64.50 دينارا على التوالي.
