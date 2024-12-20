الجمعة 2024-12-20 02:19 م
 

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

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أرشيفية
الجمعة، 20-12-2024 01:19 م
الوكيل الإخباري- بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين 52.7 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل50.7 دينارا لجهة الشراء، وفق النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 59.7 دينارا و46.9 دينارا على التوالي.
 
gnews

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