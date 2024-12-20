تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 59.7 دينارا و46.9 دينارا على التوالي.
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