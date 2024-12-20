تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

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الوكيل الإخباري- بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين 52.7 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل50.7 دينارا لجهة الشراء، وفق النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات. اضافة اعلان





وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 59.7 دينارا و46.9 دينارا على التوالي.