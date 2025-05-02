تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

الوكيل الإخباري- بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من المواطنين، اليوم الجمعة، 65.80 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 63.80 دينارا لغايات الشراء.

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