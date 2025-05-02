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تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

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أرشيفية
 
الجمعة، 02-05-2025 01:49 م

الوكيل الإخباري- بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من المواطنين، اليوم الجمعة، 65.80 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 63.80 دينارا لغايات الشراء.

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كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14 لغايات الشراء من محلات الصاغة 75.90 و58.30 و44.50 دينارا على التوالي.

 
gnews

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