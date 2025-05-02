تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14 لغايات الشراء من محلات الصاغة 75.90 و58.30 و44.50 دينارا على التوالي.
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