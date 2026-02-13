تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

كما بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 18 قرابة 88.5 دينارا، وسعر الشراء 81.3 دينارا، فيما سجل عيار 14 سعر بيع بلغ 69.2 دينارا، وسعر شراء 60.6 دينارا.
