الجمعة 2026-02-13 02:41 م

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

مصاغ ذهبي
مصاغ ذهبي
 
الجمعة، 13-02-2026 02:18 م

الوكيل الإخباري-سجل سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلي اليوم الجمعة  99.8 دينارا، مقابل 95.3 دينارا للشراء.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 24 قرابة 114.4 دينارا، فيما بلغ سعر الشراء 110.3 دنانير.


كما بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 18 قرابة 88.5 دينارا، وسعر الشراء 81.3 دينارا، فيما سجل عيار 14 سعر بيع بلغ 69.2 دينارا، وسعر شراء 60.6 دينارا.

 
 


