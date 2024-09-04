تعرف على أسعار الذهب في الاردن الاربعاء

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب ، اليوم الاربعاء في الأسواق المحلية ، وفق نقابة تجار الحلي والمجوهرات.



وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 عند 50.6 دينارا للبيع للمواطنين، مقابل 48.7 دينارا للشراء منهم .



فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 44.9 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 41.4 دينارا للشراء منهم.

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