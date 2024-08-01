تعرف على أسعار الليرة الذهبية في الأردن اليوم

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الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها على الاطلاق لتسجل 2555 دولار للاونصة في تداولات اليوم الخميس وفق أمين سر نقابة اصحاب محلات الحلي والمجوهرات سليم ديب.



وقال ديب لـ "الوكيل الاخباري" إن أسباب ارتفاع أسعار الذهب تعود إلى توترات الاوضاع السياسية في المنطقة.



وبين أن البنك الأمريكي توقع ان تصل أسعار الذهب مع نهاية عام 2025 إلى 3000 دولار للأونصة أي 60 دينار للغرام الواحد.



وبلغ سعر الليرة الإنجليزية في الأردن إلى 402 دينارا، بينما بلغ سعر الليرة الرشادية 352 دينارًا،



وكانت قد ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية 60 قرشا، بحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، اليوم الخميس.