الأربعاء 2024-08-14 04:44 م
 


تعرف على أسعار الليرة الذهبية في الأردن اليوم

الليرة الذهبية
الليرة الذهبية




 

الأربعاء، 14-08-2024 03:40 م

الوكيل الإخباري-      ارتفعت أسعار ليرة الذهب بانواعها الانجليزية والرشادية اليوم الأربعاء في الاسواق المحلية.

وبلغ سعر الليرة الانجليزية من عيار 21  بوزن 8 غرامات الى 405 دينارا ، والليرة الرشادية بوزن 7 غرامات الى 355 دينارا وفقا لما افاد امين سر النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة  الحلي والمجوهرات ، سليم ديب 


 ولفت أن سعر الأونصة بلغ اليوم 2475 دولار، مشيرا أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي الخمسة دنانير.

 

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 عند 50.0 دينارا للبيع للمواطنين، مقابل 48.1 دينارا للشراء منهم .

gnews

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