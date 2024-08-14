تعرف على أسعار الليرة الذهبية في الأردن اليوم

وبلغ سعر الليرة الانجليزية من عيار 21 بوزن 8 غرامات الى 405 دينارا ، والليرة الرشادية بوزن 7 غرامات الى 355 دينارا وفقا لما افاد امين سر النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب
ولفت أن سعر الأونصة بلغ اليوم 2475 دولار، مشيرا أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي الخمسة دنانير.
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