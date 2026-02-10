تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الثلاثاء، 2038 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 632 طنا، والورقيات 235 طنا.

