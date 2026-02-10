الثلاثاء 2026-02-10 11:48 ص

تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

الثلاثاء، 10-02-2026 09:29 ص

الوكيل الإخباري-    بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الثلاثاء، 2038 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 632 طنا، والورقيات 235 طنا.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 20 قرشا، البصل الناشف 15- 25 قرشا، البطاطا 15- 35 قرشا، البندورة 15- 30 قرشا، الجزر 30- 40 قرشا، الخيار 20 - 40 قرشا، الزهرة 5- 15 قرشا، الكوسا 40 - 70 قرشا، الليمون 30 - 70 قرشا والموز البلدي 50 - 80 قرشا.

 
 


