الإثنين 2026-02-23 09:40 ص

تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

الإثنين، 23-02-2026 09:18 ص

الوكيل الإخباري-    بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 1977 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 641 طنا والورقيات 248 طنا.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 20 قرشا، البصل الناشف 15- 25 قرشا، البطاطا 10- 30 قرشا، البندورة 10- 25 قرشا، الجزر 25- 35 قرشا، الخيار 40- 60 قرشا، الزهرة 10- 25 قرشا، الكوسا 50 - 80 قرشا، الليمون 50 - 90 قرشا، الملفوف 5- 8 قروش، والموز البلدي 50 - 80 قرشا.

 
 


تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

اقتصاد محلي تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

