تعرف على اسعار الذهب في الاردن الأحد

الوكيل الإخباري- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، الأحد، 85.7 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 81.4 دينارا لغايات الشراء.



وبحسب النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 في محلات الصاغة 98.4 دينارا و75.5 دينارا على التوالي.

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