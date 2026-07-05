تعرف على اسعار الذهب في الاردن الأحد

وبحسب النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 في محلات الصاغة 98.4 دينارا و75.5 دينارا على التوالي.
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