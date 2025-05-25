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تعرف على سعر الليرة الرشادي والإنجليزي اليوم الأحد

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 25-05-2025 08:46 ص
الوكيل الإخباري- شهدت أسعار الليرات الذهبية في السوق المحلية استقرار، وفقًا للتسعيرة الصادرة الأحد، عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، وهو الأكثر تداولًا بين الأردنيين، 68 دينارًا، مقابل 66 دينارًا لغايات الشراء من المواطنين.

أما أسعار الليرات الذهبية، فقد سجلت الليرة الرشادي، سعر بيع بلغ 480.3 دينارًا، مقابل سعر شراء وصل إلى 462.3 دينارًا.

فيما بلغت الليرة الإنجليزية، سعر بيع 548.4 دينارًا، وسعر شراء 528 دينارًا، وسط اهتمام متزايد من المواطنين والمستثمرين بهذه الفئات التي تُعد من أدوات الادخار الشائعة في السوق المحلي.
 
gnews

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