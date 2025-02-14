توضيح بخصوص الشيكات المرتجعة في الاردن

الوكيل الإخباري- انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي، إلى 91 مليون دينار، مقارنة بـ162 مليون دينار خلال شهر كانون الأول الماضي، وبنسبة 2.69% من إجمالي الشيكات المتداولة.

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وبحسب إحصائيات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، بلغ إجمالي قيمة الشيكات المتداولة في الأردن الشهر الماضي، 3.37 مليار دينار، وبنسبة انخفاض 14.9%، مقارنة بشهر كانون الأول الماضي.