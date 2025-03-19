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حلم صعب المنال.. أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

ل
أرشيفية
 
الأربعاء، 19-03-2025 11:58 ص

الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب محليا، اليوم الأربعاء، عند أعلى سعر لها تاريخيا، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا 61.2 دينارا، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

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وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 14،18،24 لدى محلات الصاغة، 70 دينارا، 54.4 دينارا، 41.3 دينارا، على التوالي.

وتاليا التسعيرة:

 


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gnews

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