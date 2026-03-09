الإثنين 2026-03-09 05:09 م

حوالات المغتربين الأردنيين تنشط سوق الصرافة

الوكيل الإخباري- أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان، أن تدفق حوالات الأردنيين العاملين بالخارج إلى داخل المملكة لا سيما من دول الخليج العربي، انعكست على نشاط شركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية.

وقال سلطان: "نشهد حاليا تدفق حوالات خارجية قادمة من دول الخليج العربي ودولا أخرى للسوق المحلية، وذلك مع قرب حلول عيد الفطر المبارك"، مؤكدا أن هذا يرفع الطلب على الدينار ويسهم في تنشيط الحركة التجارية.


وأضاف أن هذه الحوالات تعزز من احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية والتي وصلت إلى في نهاية شباط الماضي إلى 28.2 مليار دولار، مقارنة مع 25.5 مليار دولار مع نهاية العام الماضي.


وأشار سلطان، كذلك إلى وجود نشاط قوي لجهة الحوالات الداخلية بالسوق المحلية، متوقعا أن تشهد الأشهر المقبلة تحسنا واضحا في حركة سوق الصرافة مع تصاعد وتيرة تجارة المملكة مع سوريا.

 
 


