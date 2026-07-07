الثلاثاء 2026-07-07 09:16 ص

دائرة الأراضي والمساحة: ارتفاع حركة بيع العقار في الأردن 12% الشهر الماضي

عمّان
عمّان
 
الثلاثاء، 07-07-2026 09:08 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت حركة بيع العقار في المملكة خلال شهر حزيران الماضي بنسبة 12% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، وبنسبة 13% مقارنة بشهر أيار الذي سبقه، فيما بلغ عدد العقارات المباعة خلال الشهر 11,884 عقاراً، وفق تقرير دائرة الأراضي والمساحة.اضافة اعلان


وأظهرت بيانات التقرير الشهري، أن بيوعات الشقق ارتفعت خلال حزيران بنسبة 12% مقارنة بنظيرتها من عام 2025، وبنسبة 13% مقارنة بالشهر السابق، كما ارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة 12% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، وبنسبة 13% مقارنة بالشهر السابق.

وبلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال شهر حزيران 584.336 مليون دينار، مرتفعا بنسبة 7% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، وبنسبة 23% مقارنة بالشهر السابق.

كما ارتفعت قيمة الإيرادات خلال شهر حزيران بنسبة 39% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، وبنسبة 28% مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى 24.207 مليون دينار.

وعلى مستوى النصف الأول من عام 2026، بلغ حجم التداول في سوق العقار 3.042 مليار دينار، بانخفاض بلغت نسبته 3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وفي المقابل، ارتفعت قيمة الإيرادات خلال النصف الأول من العام بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، لتبلغ 128.864 مليون دينار.

وأشارت البيانات إلى انخفاض حركة بيع العقار في المملكة خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، إذ تراجعت بيوعات الشقق بنسبة 5%، وبيوعات الأراضي بنسبة 9%، فيما بلغ إجمالي العقارات المباعة 62,023 عقاراً.

وبلغ إجمالي عدد العقارات المباعة للشركات في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي 4,633 عقاراً.

وفيما يتعلق بتملك غير الأردنيين، انخفض عدد معاملات التملك خلال النصف الأول من العام بنسبة 6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، مع ارتفاع معاملات الشقق بنسبة 5%، مقابل انخفاض معاملات الأراضي بنسبة 19%.

وخلال شهر حزيران، ارتفع عدد معاملات تملك غير الأردنيين بنسبة 27% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، وبنسبة 7% مقارنة بالشهر السابق، إذ ارتفعت معاملات الشقق بنسبة 43% مقارنة بنظيرتها من عام 2025، وبنسبة 3% مقارنة بالشهر السابق، كما ارتفعت معاملات الأراضي بنسبة 6% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، وبنسبة 14% مقارنة بالشهر السابق.

كما ارتفعت القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، لتبلغ 100 مليون دينار.

وسجلت القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين خلال شهر حزيران ارتفاعا كبيرا بنسبة 145% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، وبنسبة 24% مقارنة بالشهر السابق، لتبلغ 24.311 مليون دينار.
 
 


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