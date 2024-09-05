رقم قياسي غير مسبوق.. 20 مليارا الاحتياطيات الأجنبية الأردنية

الوكيل الإخباري- قال محافظ البنك المركزي عادل شركس، إن الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك وصلت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة عند مستوى 20 مليار دولار حتى نهاية آب من العام الحالي .

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