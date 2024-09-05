رقم قياسي غير مسبوق.. 20 مليارا الاحتياطيات الأجنبية الأردنية

وبين شركس في تصريحات اعلامية، أن هذا المستوى من الاحتياطيات يعزز الثقة بالاقتصاد الأردني ويغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.7 شهرا.
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