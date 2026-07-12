سعر الذهب عيار 21 في الأردن اليوم

10:28 ص

الوكيل الإخباري- بلغ سعر بيع غرام الذهب "عيار 21" في السوق المحلية، الأحد، 84.6 دينارا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 80.3 دينارا لغايات الشراء. اضافة اعلان





وبحسب النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 في محالّ الصاغة 97.2 و74.5 دينارا على الترتيب.





