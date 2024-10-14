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سعر ليرة الذهب في الأردن الاثنين

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 14-10-2024 01:51 م
الوكيل الإخباري-  بلغ سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات من عيار 21 عند  434 دينارًا، بينما بلغ سعر الرشادي يوزن 7 غرامات 382 دينارًا وفقا لنقيب الصاغة ربحي علان .اضافة اعلان


ولفت علان إلى أن الطلب والعرض في السوق المحلية ضعيفان، مع وجود طلب بسيط على الليرات والسبائك لأغراض الادخار.

واستقر سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا اليوم الاثنين عند 54.1 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 52.1 دينارا للشراء منهم
 
gnews

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