سعر ليرة الذهب في الأردن الاثنين

ولفت علان إلى أن الطلب والعرض في السوق المحلية ضعيفان، مع وجود طلب بسيط على الليرات والسبائك لأغراض الادخار.
واستقر سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا اليوم الاثنين عند 54.1 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 52.1 دينارا للشراء منهم
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