سعر ليرة الذهب في الأردن السبت

وبيّن ديب لـ"الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يعتمد على سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر، التي تبلغ حوالي خمسة دنانير. كما أشار إلى تأثير عوامل العرض والطلب في السوق على السعر، وإمكانية تغييره بشكل طفيف.
ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا لدى الأردنيين، اليوم إلى 53.8 دينارًا للبيع للمواطنين و51.8 دينارًا للشراء منهم.
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