السبت 2025-04-12 02:23 م
 

شركات أردنية تبدأ مشاركتها بمعرض سعودي فود

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أرشيفية
 
السبت، 12-04-2025 12:24 م

الوكيل الإخباري- تبدأ شركات أردنية متخصصة في مجال التصنيع الغذائي مشاركتها في معرض "سعودي فود للتصنيع"، الذي تنطلق فعالياته يوم غد الأحد في العاصمة السعودية الرياض.

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وتنظم جمعية المصدرين الأردنيين المشاركة الأردنية في المعرض للمرة الثانية، والذي يمتد على مدى ثلاثة أيام، ويضم أكثر من 550 علامة تجارية عالمية، فيما تشارك فيه أجنحة تمثل العديد من الدول منها فرنسا وهولندا والمملكة المتحدة وتركيا والهند وسويسرا وإسبانيا وباكستان ومصر والصين وإيطاليا.

 
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