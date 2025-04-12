شركات أردنية تبدأ مشاركتها بمعرض سعودي فود

وتنظم جمعية المصدرين الأردنيين المشاركة الأردنية في المعرض للمرة الثانية، والذي يمتد على مدى ثلاثة أيام، ويضم أكثر من 550 علامة تجارية عالمية، فيما تشارك فيه أجنحة تمثل العديد من الدول منها فرنسا وهولندا والمملكة المتحدة وتركيا والهند وسويسرا وإسبانيا وباكستان ومصر والصين وإيطاليا.
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