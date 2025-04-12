شركات أردنية تبدأ مشاركتها بمعرض سعودي فود

الوكيل الإخباري- تبدأ شركات أردنية متخصصة في مجال التصنيع الغذائي مشاركتها في معرض "سعودي فود للتصنيع"، الذي تنطلق فعالياته يوم غد الأحد في العاصمة السعودية الرياض.

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