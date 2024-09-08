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شريم: مشاركة القطاع التجاري في الانتخابات النيابية واجب وطني

شريم
رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم
الأحد، 08-09-2024 01:08 م

الوكيل الإخباري- دعا رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم القطاع التجاري والخدمي في محافظة الزرقاء إلى المشاركة الفعالة في الانتخابات النيابية، التي ستجري بعد يوم غدٍ الثلاثاء.

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وبحسب بيان للغرفة اليوم الأحد أشار شريم الى أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني لأنها استحقاق دستوري ويجب أن يكون للقطاع التجاري دور بارز في اختيار ممثليهم في البرلمان لضمان إيصال صوتهم والمساهمة في اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وتطوير بيئة الأعمال.


وأشار إلى أن المشاركة بالانتخابات النيابية واجب وطني تفرضه علينا المواطنة الحقيقية وأمانة المسؤولية تجاه الوطن وعلينا أن نولي هذا الاستحقاق الدستوري اهتماما كبيرا، مؤكدا أن اختيار مجلس نواب قوي وقادر على تمثيل قضايا الوطن والدفاع عنه هو مصلحة للجميع ، لهذا علينا تفعيل المشاركة في الانتخابات من خلال التوجه بكثافة نحو صناديق الاقتراع لإنجاح العملية الديمقراطية في الأردن.


ودعا شريم جميع المواطنين الى المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة وممارسة حقهم الدستوري في انتخاب من يمثلهم في البرلمان، واختيار مجلس نيابي قادر على تحمل مسؤولياته وواجباته والمضي قدما بمسيرة البناء والتحديث التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

 
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