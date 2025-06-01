صادرات الزرقاء تتجاوز 42.5 مليون دينار في أيار

الوكيل الإخباري- كشف رئيس غرفة تجارة الزرقاء، حسين شريم، أن قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء خلال شهر أيار الماضي بلغت 42 مليونا و586 ألفا و837 دينارا.

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وأوضح أن السيارات ولوازمها تصدرت قائمة الصادرات، تلتها مواد البناء والأدوات الصحية، والأدوية ومستلزماتها، والمواد الغذائية، والألبسة، والمجوهرات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، إضافة إلى الأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.