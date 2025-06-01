صادرات الزرقاء تتجاوز 42.5 مليون دينار في أيار

وأوضح أن السيارات ولوازمها تصدرت قائمة الصادرات، تلتها مواد البناء والأدوات الصحية، والأدوية ومستلزماتها، والمواد الغذائية، والألبسة، والمجوهرات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، إضافة إلى الأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.
وبين شريم أن غرفة تجارة الزرقاء ومكتبها في المنطقة الحرة أصدرت 404 شهادات منشأ خلال الشهر ذاته، وفقا للإحصائيات الرسمية.
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