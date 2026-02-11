الأربعاء 2026-02-11 03:09 م

صعود كبير ومفاجئ على أسعار الذهب في الأردن

الأربعاء، 11-02-2026 03:03 م
الوكيل الإخباري-   شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية الأردنية، اليوم الأربعاء، ارتفاعاً كبيراً ومفاجئاً وفق التسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر طلباً في السوق الأردني، 104.100 دنانير، فيما وصل سعر الشراء إلى 99.500 ديناراً.

وتالياً التسعيرة: 


Image1_220261115213865546762.jpg
 
 


