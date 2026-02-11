صعود كبير ومفاجئ على أسعار الذهب في الأردن

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر طلباً في السوق الأردني، 104.100 دنانير، فيما وصل سعر الشراء إلى 99.500 ديناراً.
وتالياً التسعيرة:
-
