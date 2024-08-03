"صناعة الزرقاء": 20% ارتفاع الصادرات الصناعية خلال تموز الماضي

وبين حمودة، في تصريح اليوم السبت، أن ارتفاع صادرات المؤسسات الصناعية أعضاء الغرفة، انعكس على حجم الصادرات إلى أسواق دول أميركا الشمالية خلال 7 أشهر من عام 2024 مشكلة 46.5 بالمئة من المجموع الكلي للصادرات وبقيمة بلغت 372.4 مليون دولار، مرتفعة بنسبة 30 بالمئة، وارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 31 بالمئة خلال 7 أشهر من العام الحالي لتبلغ 350 مليون دولار .
وأوضح أن الصادرات إلى الدول العربية خلال 7 أشهر من عام 2024 بلغت 302 مليون دولار، مشكلة 38بالمئة من المجموع الكلي للصادرات خلال 7 أشهر مرتفعة بنسبة 4 بالمئة، حيث أن الصادرات الى العراق احتلت المرتبة الأولى في قيمة الصادرات المتجهة إلى الدول العربية بقيمة 108.4مليون دولار مرتفعة بنسبة 49 بالمئة، كما احتلت السعودية المرتبة الثانية بقيمة صادرات بلغت 70.4 مليون دولار.
وبين أن قيمة الصادرات الصناعية إلى الدول الآسيوية غير العربية بلغت 57.2 مليون دولار خلال 7 أشهر من عام 2024 مشكلة 7 بالمئة من قيمة الصادرات الكلية، فيما شكلت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي 4 بالمئة من قيمة الصادرات الكلية وبقيمة إجمالية بلغت 35.1مليون دولار ، مرتفعة بنسبة بلغت 15بالمئة.
وعلى مستوى القطاعات الصناعية، قال حمودة إن صادرات قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات احتلت المرتبة الأولى بقيمة بلغت 414.94 مليون دولار خلال 7 أشهر من عام 2024 مرتفعة بنسبة بلغت 27 بالمئة، وحلت صادرات قطاع الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية بالمرتبة الثانية بقيمة بلغت 150.77مليون دولار مرتفعة بنسبة 22 بالمئة، فيما احتلت صادرات قطاع الصناعات الإنشائية المرتبة الثالثة بقيمة بلغت 63.15 مليون دولار .
وأشار إلى أن صادرات قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات بلغت 51.86 مليون دولار، محققة المرتبة الرابعة، ومرتفعة بنسبة بلغت 13 بالمئة، وحلت صادرات قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بالمرتبة الخامسة بقيمة بلغت 39.88 مليون دولار، مرتفعة بنسبة بلغت 12بالمئة.
كما توزعت الصادرات الصناعية من محافظتي الزرقاء والمفرق على القطاعات الصناعية الأخرى بنسب متفاوتة، حيث بلغت صادرات قطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية 26 مليون دولار، وصادرات قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية 26.7 مليون دولار، و24.7 مليون دولار لصادرات قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية، في حين بلغت صادرات قطاع الصناعات الخشبية والأثاث 2.5 مليون دولار.
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