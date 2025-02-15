ضمان القروض تقدم ضمانات بقيمة 257 مليون دينار خلال 2024

الوكيل الإخباري- منحت الشركة الأردنية لضمان القروض خلال العام الماضي ومن خلال برامج ضمان القروض المختلفة، الضمان لحوالي 1855 مشروعاً صغيراً ومتوسطاً، بقيمة إجمالية وصلت إلى حوالي 257 مليون دينار، منها 231 مشروعاً ناشئاً بقيمة 22.7 مليون دينار.

اضافة اعلان



وبلغ عدد المشاريع المستفيدة التي تم تقديم الضمان لها ضمن برنامج دعم المشاريع المايكروية 534 مشروعاً، بقيمة تقارب 4.7 مليون دينار.



كما واصلت الشركة العمل في برنامج ضمان ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية، حيث قامت بمنح الضمان لشحنات تصديرية ومبيعات محلية عددها 4829 شحنة بقيمة مضمونة بلغت نحو 187 مليون دينار خلال 2024، توزعت على عدة قطاعات أهمها الأغذية والكيماويات.



وتشير بيانات الشركة إلى أن مبيعات الشركات الأردنية المشاركة في البرنامج توجهت إلى أكثر من 372 مشتريا في 40 دولة، حيث تركزت في الصادرات المتجهة إلى السعودية وسويسرا والكويت وماليزيا.



وتمكنت الشركة خلال 2024 من توقيع 47 بوليصة جديدة مع شركات صناعية ضمن برنامج ضمان ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية، كما تم تجديد الدعم لـ 42 شركة صناعية أردنية مصدرة للاستفادة من صندوق دعم وتطوير الصناعة وبسقف سنوي يصل إلى 35 ألف دينار لكل شركة، يستخدم لتغطية تكاليف التأمين متمثلةً برسوم الضمان والاستعلام عن المشترين الخارجيين.



وحققت الشركة نمواً في إجمالي إيراداتها خلال 2024 حيث بلغ 49.1 مليون دينار بنسبة 6 بالمئة، مقارنة بـ 46.4 مليون دينار خلال 2023.



وحققت الشركة نمواً في الأرباح خلال العام الماضي، حيث بلغ قبل الضريبة 2.3 مليون دينار، مقارنة مع 2.2 مليون دينار في 2023.



أما مجموع حقوق المساهمين فقد ارتفع من 41.3 مليون دينار في نهاية 2023 إلى 43 مليون دينار في نهاية 2024، في حين بلغت موجودات الشركة في نهاية 2024 ما مقداره 768 مليون دينار، مقارنة مع 740 مليون دينار في نهاية 2023.