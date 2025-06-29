طرح عطاء لشراء 100-120 ألف طن من الشعير

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن طرح عطاء لشراء 100 ألف طن أو 120 ألف طن من الشعير.

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ودعت الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة الوزارة، علما بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2022/7/2.

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