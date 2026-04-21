عمّان بالمرتبة الأولى.. المركزي ينشر بيانات الأكثر حصولا على تسهيلات البنوك

الثلاثاء، 21-04-2026 11:50 ص

الوكيل الإخباري- استحوذت العاصمة عمان على الحصة الكبرى من إجمالي قيمة التسهيلات التي قدمها الجهاز المصرفي في الرابع من العام الماضي، بنسبة قاربت 82%، وبقيمة بلغت 29.552 مليار دينار.

وجاءت محافظة إربد في المرتبة الثانية من ناحية حجم التسهيلات وفقا للتوزيع الجغرافي، بناء على بيانات البنك المركزي، بقيمة وصلت إلى 1.891 مليار دينار تقريبا، فيما احتلت الزرقاء المرتبة الثالثة، بـ 1.262 مليار دينار، فيما جاءت محافظة الطفيلة في المرتبة الأخيرة، بقيمة بلغت 150 مليون دينار، من إجمالي التسهيلات البالغ 36.068 مليار دينار.


وانسحبت حالة التسهيلات على الودائع، إذ بلغت قيمة الودائع في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، قرابة 42.303 مليار دينار، بنسبة 84.6% من إجمالي التسهيلات البالغة قيمتها قرابة 50 مليار دينار.


وأيضا جاءت محافظتا إربد والزرقاء في المرتبتين الثانية والثالثة على جدول التوزيع الجغرافي لإجمالي الودائع خلال هذه الفترة، بـ 2.559، و1.896 مليار دينار على التوالي، فيما جاءت محافظة الطفيلة في المرتبة الأخيرة، بقيمة ودائع وصلت إلى 83 مليون دينار.

 
 


