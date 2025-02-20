قرض أوروبي بـ 56.5 مليون دولار لمحطة الشمال وخطوط النقل الكهربائي

وبحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينه طوقان ووزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة وبعثة الاتحاد الأوروبي في عمّان، وقع مدير عام شركة الكهرباء الوطنية سفيان البطاينة على اتفاقية تمويل ميسر.
كما وقع وزير المالية عبد الحكيم الشبلي على اتفاقية الضمان الخاصة بهذا التمويل، ووقع على الاتفاقيتين من جانب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية غريتشن بيري، مديرة مكتب البنك في عمّان والمديرة الإقليمية المسؤولة عن عمليات البنك في منطقة شرق المتوسط.
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