قرض أوروبي بـ 56.5 مليون دولار لمحطة الشمال وخطوط النقل الكهربائي

الوكيل الإخباري- وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على اتفاقية قرض واتفاقية ضمان بقيمة 56.5 مليون دولار قرابة 54.7 مليون يورو لدعم تنفيذ مشروع محطة الشمال وخطوط النقل الكهربائي - محطة الشمال الخضراء.

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وبحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينه طوقان ووزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة وبعثة الاتحاد الأوروبي في عمّان، وقع مدير عام شركة الكهرباء الوطنية سفيان البطاينة على اتفاقية تمويل ميسر.