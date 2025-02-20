الخميس 2025-02-20 03:31 م
 

قرض أوروبي بـ 56.5 مليون دولار لمحطة الشمال وخطوط النقل الكهربائي

وصول حجم المحفظة الاستثمارية التراكمية للبنك الأوروبي في الأردن لقرابة 2.3 مليار يورو منذ عام 2012
وصول حجم المحفظة الاستثمارية التراكمية للبنك الأوروبي في الأردن لقرابة 2.3 مليار يورو منذ عام 2012
الخميس، 20-02-2025 01:34 م

الوكيل الإخباري-   وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على اتفاقية قرض واتفاقية ضمان بقيمة 56.5 مليون دولار قرابة 54.7 مليون يورو لدعم تنفيذ مشروع محطة الشمال وخطوط النقل الكهربائي - محطة الشمال الخضراء.

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وبحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينه طوقان ووزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة وبعثة الاتحاد الأوروبي في عمّان، وقع مدير عام شركة الكهرباء الوطنية سفيان البطاينة على اتفاقية تمويل ميسر.


كما وقع وزير المالية عبد الحكيم الشبلي على اتفاقية الضمان الخاصة بهذا التمويل، ووقع على الاتفاقيتين من جانب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية غريتشن بيري، مديرة مكتب البنك في عمّان والمديرة الإقليمية المسؤولة عن عمليات البنك في منطقة شرق المتوسط.

 
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