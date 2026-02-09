الإثنين 2026-02-09 11:06 ص

قفزة كبيرة على أسعار الذهب في الأردن الإثنين

قفزة كبيرة على أسعار الذهب في الأردن الإثنين
قفزة كبيرة على أسعار الذهب في الأردن الإثنين
 
الإثنين، 09-02-2026 10:34 ص
الوكيل الإخباري-  شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية الأردنية ارتفاعًا ملحوظًا، صباح يوم الإثنين، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبحسب النشرة الرسمية الصادرة عند الساعة 10:27 صباحًا، سجّل سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 قيراطًا نحو 116.8 دينارًا، فيما بلغ سعر الشراء 112.7 دينارًا.

كما ارتفع سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 قيراطًا – الأكثر تداولًا بين المواطنين – إلى 102 دينار، مقابل 97.4 دينار للشراء.

وتالياً التسعيرة:


Image1_22026910341804065401.jpg
 
 


gnews

أحدث الأخبار

5

فيديو الوكيل شارع خطير على طريق العارضة

أم أردنية تدق ناقوس الخطر وتطالب بحظر لعبة "روبلوكس" في الأردن فوراً

خاص بالوكيل أم أردنية تدق ناقوس الخطر وتطالب بحظر لعبة "روبلوكس" في الأردن فوراً

نانسي عجرم

فن ومشاهير نانسي عجرم تهدّد مروجي الأخبار المضللة ضدها

الاحتلال يختطف عنصرًا بارزًا في الجماعة الإسلامية جنوب لبنان

عربي ودولي الاحتلال يختطف عنصرًا بارزًا في الجماعة الإسلامية جنوب لبنان

قفزة كبيرة على أسعار الذهب في الأردن الإثنين

اقتصاد محلي قفزة كبيرة على أسعار الذهب في الأردن الإثنين

ويعطيك العافية أحمد

فن ومشاهير هذا عدد المسلسلات السورية في رمضان

سقوط فنان لبناني شهير على المسرح

فن ومشاهير سقوط فنان لبناني شهير على المسرح شاهد ردة فعله -فيديو

ه

عربي ودولي الولايات المتحدة تنشر منظومتي "ثاد" و"باتريوت" في قواعدها العسكرية بالشرق الأوسط



 




الأكثر مشاهدة