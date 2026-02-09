قفزة كبيرة على أسعار الذهب في الأردن الإثنين

وبحسب النشرة الرسمية الصادرة عند الساعة 10:27 صباحًا، سجّل سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 قيراطًا نحو 116.8 دينارًا، فيما بلغ سعر الشراء 112.7 دينارًا.
كما ارتفع سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 قيراطًا – الأكثر تداولًا بين المواطنين – إلى 102 دينار، مقابل 97.4 دينار للشراء.
وتالياً التسعيرة:
-
أخبار متعلقة
-
الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا
-
تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
-
غرفة صناعة الأردن: المنتجات الغذائية المحلية تغطي نحو 67% من السوق
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
تعرف على أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد
-
تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق اليوم
-
وفد صناعي أردني يزور الكويت الاثنين المقبل
-
لقاء بين تجارة الأردن ووفد يمثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي