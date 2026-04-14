الثلاثاء 2026-04-14 01:31 م

قفزة كبيرة على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

الثلاثاء، 14-04-2026 11:34 ص
الوكيل الإخباري-    سجلت أسعار الذهب في الأردن، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا ملحوظًا وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، عند الساعة 10:25 صباحًا، وسط متابعة لحركة الأسواق العالمية.اضافة اعلان


وسجل عيار 21، الأكثر تداولًا بين المواطنين، سعر بيع بلغ 97.500 دينار، مقابل 93.200 دينار للشراء، فيما بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 18 نحو 86.300 دينار، مقابل 79.500 دينار للشراء.

وتالياً التسعيرة :


