قفزة كبيرة على أسعار الذهب محلياً في التسعيرة الثالثة

الإثنين 2026-01-05 07:53 م

الإثنين، 05-01-2026 07:17 م
الوكيل الإخباري-   سجّلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعاً ملحوظاً، وفق التسعيرة الثالثة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً إلى 90.3 دينار للبيع و86.6 دينار للشراء.

وتالياً التسعيرة: 


Image1_12026519177292106844.jpg
 
 


