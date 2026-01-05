قفزة كبيرة على أسعار الذهب محلياً في التسعيرة الثالثة

وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً إلى 90.3 دينار للبيع و86.6 دينار للشراء.
وتالياً التسعيرة:
-
