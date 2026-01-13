قيمة صادرات " تجارة عمان" تزيد 4.8% العام الماضي

الوكيل الإخباري- زادت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان العام الماضي 2025 لتصدير بضائع وسلع لدول عربية وأجنبية، بنسبة 4.8 بالمئة مقارنة مع عام 2024.

وحسب معطيات إحصائية للغرفة، بلغت قيمة صادرات تجارة عمان خلال العام الماضي 1.431 مليار دينار، مقابل 1.365 مليار دينار في عام 2024، ما يدلل على المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد الوطني.



كما زاد عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة العام الماضي 2025 بنسبة 6.9 بالمئة، وبلغت 40945 شهادة، مقابل 38302 شهادة خلال عام 2024.



وبينت المعطيات، تصدر العراق قائمة الدول الأكثر استيرادا من المملكة لجهة قيمة شهادات المنشأ العام الماضي بقيمة ما يقارب 629 مليون دينار، بعدد 3545 شهادة بعده سويسرا نحو 134 مليون دينار وبعدد 33 شهادة.



وجاء بعد ذلك السعودية بقيمة 104 ملايين دينار، بعدد 10021 ثم مصر بقيمة ما يقارب 96 مليون دينار وبعدد 999 شهادة، ودولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 84 مليون دينار، بعدد 4259 شهادة، وهذه المجموعة من الدول هي من بين الخمسة الأكبر لجهة القيمة.



أما من حيث نوع المنتوجات، فقد بلغت قيمة صادرات الغرفة خلال العام الماضي من المنتوجات الأجنبية (البضائع ذات منشأ أجنبي) ما قيمته 687 مليون دينار والصناعية 254 مليون دينار والزراعية نحو 185 مليون دينار، والعربية (البضائع ذات منشأ عربي) ما يقارب 125 مليون دينار والباقي ذهب لمنتوجات أخرى.



يشار الى أن شهادة المنشأ هي وثيقة تستخدم في التجارة الدولية للمصادقة على أن البضائع الموجودة في شحنة معينة قد تم إنتاجها أو تصنيعها أو معالجتها في بلد معين وتستخدم من قبل الجمارك لتحديد مدى أهلية البضائع من أجل تحديد التعريف الخاص بها وللتحقق من بلد منشأ تلك البضائع.



يذكر أن غرفة تجارة عمان تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام وللبضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراه من السوق المحلية ضمن شروط محددة.